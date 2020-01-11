一波未平一波又起！美航空局擬對波音罰款4212萬元
2020年01月11日 09:28
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外媒報道，美國聯邦航空局(FAA)正尋求對美國波音公司處以540萬美元(約4,212萬港元)的罰款，指控該公司未能防止在737 Max客機上安裝有缺陷的零件。
美國聯邦航空局認為，波音未能充分對其供應商進行監督，以確保質量保證，而公司在明知零件由於強度測試失敗而無法使用的情況下，仍向當局申請該機型的最終適航性認證。
去年12月，美國聯邦航空局曾提議對波音處以390萬美元(約3,042萬港元)的民事罰款，其中涉及133架737 NG機型，有報道稱737 NG客機均被發現在同一個關鍵部位出現裂縫。
波音737系列客機為旗下最暢銷機型，但近年接連發生空難。兩架737 MAX客機在2018至2019年初的5個月內先後墜機，兩次空難共造成346人死亡，近日烏克蘭國際航空公司波音737-800型客機亦發生事故。
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