1周10大驚奇：股神出手！今次股市堅有希望？

2020年不知不覺已踏入第二周，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。雖然本周依然有異象顯示，今年「埋尾」100%升市，但有「超準」牛熊指標預言，要警惕股市短線有波動。

【1、再有異象預言：美股今年100%升市】

專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial表示，只要避免經濟衰退，標指勢將延續2019年的大升市格局！該機構引述了標指過去70年紀錄，若以「總回報」(即反映股息及股價變化)來看，標指2019年回報達31.5%(若不包括股息，回報約29%)，為1950年以來第13次總回報超過30%。

翻查往績，若某年錄得總回報超過30%後，隨後年份平均回報仍達15%，當中僅兩年錄得下跌，分別為1981和1990年，惟當時經濟在年中開始衰退，如今則很難看到，因美國今年首季經濟勢增長，最快正式衰退也要第3季(連續兩季經濟按季負增長才符合衰退定義)，故股市再升機會確實較大。(本文附圖一)

事實上，《1周10大驚奇》兩周前已提及，2019年締造了2020年100%必升的基礎！往績顯示，自1950年以來，標指有18次錄得年度漲幅20%或更多(不計股息、2019年也是)後，翌年平均再升11%，當中僅3年錄得下跌：分別為1962年、1981年，以及1990年。(本文附圖二)

不過，由於2020年是大選年，而上述的1962年、1981年，以及1990年皆不是大選年。相反，在過去18次歷史中，2004年、1992年、1976年、1968年，以及1956年皆為大選年，全部「埋單」有得升！換言之，單計這項往績，2020年是100%升市。

另外，專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，美股於2019年12月出現罕見異象，就是「紐約證券交易所綜合指數」創下歷史新高，為近兩年首見。自1980年以來，該指數在一年多沒有再創新高出現過8次，8次在創下新高後，股市翌年皆上升，升幅中位數近14%，即2020年美股很可能100%再升，而且幅度是雙位數。

【2、今年「首5日」現吉兆 惟短線小心大調整】

除了上述「3項」100%必升異象，新年伊始，根據一項傳統華爾街指標顯示，美股在2020年首5個交易日收市錄得上漲，應可為全年表現強勁奠定基礎！今年標指截至周三(8日)的2020年「首5個交易日」累漲約0.7%。

這「首5天」規則顯示，如果特定年份的首幾個交易日中股市表現良好，指數通常會在年底時上漲。往績顯示，自1950年以來，「首5天」規則可有效預測全年走勢，如今標指升市，預示有82%機會在年底時平均升13.6%。(本文附圖三)

不過，值得留意的是，由於今年首5個交易日美股表現波動，或預示2020年也是波動年，惟若往績正確，投資者不妨趁每次波動市撈底。

事實上，本周美銀預測非常準確的「牛熊指標」自2018年1月30日後，再次出現「沽出」股票等風險資產的信號！該指標最新升穿8水平，為21個月最高，根據往績，就是股市確信「沽貨信號」。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。上次出現「沽售信號」是2018年1月30日，結果環球股市在當年2月就上演大冧市。

該指標推出至今，出現過13次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%。

因此，若投資者錯過了去年底入市的機會，不妨等一等吧！

【3、「股神」郁手了！但「大吉利是」 你跟唔跟？】

除了上述異象外，本周亦有「堅實」的入市指標，就是有消息指，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)正大手買入美國飛機生產商波音公司。

市傳巴郡已購買50億美元(約390億港元)的波音股份，受消息刺激，波音周二(7日)收市報337.28美元，升1.06%。巴郡對傳聞不證實亦不否認。

事實上，巴郡過去4年未有進行「股神」口中的「大象級」收購，令公司截至去年第3季止坐擁破紀錄1,280億美元(約9,984億港元)現金，相當於公司市值1/4。有分析指出，巴郡手持巨額現金，正反映「股神」苦於尋求收購目標。

不過，「股神」今次被傳入市後就「大吉利是」，因在周三，烏克蘭一架搭載含機組人員共176人的波音737-800客機，從伊朗首都德黑蘭霍梅尼機場起飛後墜毀，機上所有人確認罹難。

【4、大戶非必勝！「鱷王」去年逆市輸錢】

講起「股神」，他也非戰無不勝，但十分懂得順勢而行，令人想起股壇名句：「有智慧不如趁勢。」皆因「大戶」也非全知全能，例如全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)，去年就逆市損手！旗艦基金Pure Alpha II去年「埋單」虧損0.5%，為2000年以來首次錄得年度虧損，同時亦是1991年推出以來，第4次出現年度虧損。

究其原因，主要是「鱷王」在2019年一直強調，目前金融市場似1930年代「大蕭條」前夕，呼籲投資者謹慎。

相比之下，達利奧的「同行」卻在2019年錄得2008年以來最佳回報，例如由彭博編制的宏觀避險基金指數(Bloomberg Macro Hedge Fund Index)周二公布的初值顯示，去年累升了6.4%。換言之，今次「鱷王」睇錯市了。

由此可見，散戶也可跑贏大戶，最緊要懂得趁勢。

【5、股市新指標！睇實特朗普Twitter帳戶】

其實，事到如今，與其睇大戶動向，倒不如睇實美國總統特朗普，他絕對是股市新指標，而且本周「堅準」地應驗了！事緣他在美股周二開市前，於其社交媒體Twitter帳戶瘋狂轉載帖子，為數最少達15個，絕大部分有關彈劾事宜。

美銀首席股票策略師Savita Subramanian去年9月已表示，特朗普成為了測市新指標！根據其統計，自2016年以來，每當特朗普在社交媒體Twitter帳戶發出超過35則帖子時，股市短線平均要跌0.09%，跌市機會達90%；若帖子低於5則，股市卻平均升0.05%，惟升市機會僅10%，即少說話不代表升市，而一多口就幾乎一定跌。

換言之，只要特朗普狂出Post，股市就很大機會下跌，結果周三全球股市立即應驗了。

【6、別輕視！特朗普郁中東 中港經濟也不會好過】

講起特朗普，他再次一石激起千層浪！作為香港人，要注意中東局勢變幻莫測，受影響的不只是該地區，連帶亞洲區也會被牽連。油價若持續急飆，恐導致中國及印度通脹升溫，令經濟捲入滯脹漩渦。

雖然伊拉克的石油生產沒有受到美伊衝突的實質威脅，但特朗普已表明，如果伊拉克執行議會的投票結果，將外國軍隊驅逐出境，就會對其實施嚴厲制裁。事實上，伊拉克過去5年，將產量提高了大約50%，是亞洲最可靠的中東供應商之一，但如今伊拉克也被拖入了美國和伊朗之間不斷升級的爭端。

伊拉克的旗艦產品巴士拉輕質原油是一種中質含硫原油，特別受到亞洲煉油廠的追捧，而美國對伊朗的制裁和墨西哥產量下降，已導致其供應相對短缺。同時，由於替代油品生產國委內瑞拉受到限制，品質稍低的巴士拉重質原油也有需求。中國一直非常依賴伊拉克的供應，過去幾個月，伊拉克一直是3大供應商之一。(本文附圖四)

●油價上升尤其影響亞洲

資料顯示，全球每日原油需求約1億桶，單是亞太區就佔了逾35%，惟亞太區是全球產油量最小的地區，佔環球總產量不足10%，故區內經濟表現很視乎油價。舉例來說，只要布蘭特期油每上升10美元，印度國內生產總值料會減少0.4個百分點，就該國去年第3季經濟增長放緩至4.5%而言，一旦油價急飆，「穿四」的機會十分大。

【7、別輕視！特朗普「兩代」智囊皆警告中美正脫鈎】

除了中東局勢，中美也是戰場，儘管雙方落實1月15日簽署首階段貿易協議，但事情確實有排未完結。特朗普前「智囊」、白宮前首席策略師班農(Steve Bannon)，以及現任「智囊」、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，近日在媒體進行對談，展望中美關係前景，相當值得參考。

現年66歲的班農，是特朗普2016年勝選功臣，亦是傳統「鷹派」。納瓦羅亦為抗中「鷹派」知名學者，現年70歲，為哈佛大學經濟學博士，長年警告中國威脅美國國家安全。

納瓦羅回顧於2000年代初期，中國加入世界貿易組織(WTO)不久，當時他在商學院任教EMBA課程，這些管理階層的學生們原本已充分就業，不愁出路，但之後竟然看到學生們一個個失業，令納瓦羅思考「這是甚麼回事？」結果是他親眼目睹中國在近20年惡意吸引美國製造業，涉及由國家資助的資本主義模式，產生各種不公平補貼。

納瓦羅強調，因此「我們(美國)失去了7萬多家工廠、超過500萬個製造業職位，基本摧毀了我們作為世界製造基地的核心地位。」他認為，特朗普較其他人更早看穿。

納瓦羅與班農這場對談也顯示，美國對中國「脫鈎」已是「進行式」，無論如何，特朗普已啟動從中國撤離供應鏈的程序。

【8、世界銀行警告：全球債務崩潰風險急速升溫】

特朗普四圍挑火頭，隨時引爆債務危機，成為今年潛在「黑天鵝」事件之一。世界銀行本周發表半年期的《全球經濟前景》報告，提到起於2010年的債務浪潮，恐是規模最大、增長速度最快的一次，且根據歷史經驗，低利率政策不足以抵禦，認為各國應改進政策，同時降低目前債務浪潮的風險。

世界銀行指出，在過去50年，共有4波全球債務風潮，第4波的債務浪潮自2010年開始，也是債務規模最大、增長速度最快的區間。前3波則是在1970至1989年，1990至2001年，以及2002至2009年。世界銀行表示，雖然低利率可以減輕高債務水平帶來的相關風險，惟從前3波的債務浪潮來看，最終導致許多發展中國家和新興經濟體出現金融危機。

該機構認為，從過去債務累積的經驗來看，通常不會有好的結局，而低利率的政策保護作用相當不穩，不足以抵禦金融危機。各國如何改進政策，且同時降低目前債務浪潮的風險，變得尤其重要。

【9、無官一身輕？多位央行前舵手齊警告危機近】

事實上，近期就有多位臨別或已「無官一身輕」的央行前重量級舵手警告，切勿輕視環球潛在的風險，因央行已無能力重演2008年金融海嘯後的龐大救市行動。

即將於今年3月卸任的英倫銀行行長卡尼警告，目前所有主要央行的彈藥都較以前少很多，而且還會持續一段時間，已接近「技窮」！若下一輪經濟衰退過於嚴重，將不確定貨幣政策是否還有足夠空間應對。

事實上，他早已擔心全球跌落「流動性陷阱」，即貨幣政策完全無法刺激經濟。由於經濟低迷，持有流動資產的人不願投資。

除了卡尼，歐洲央行前行長德拉吉及美國聯儲局前主席耶倫近日亦同樣警告，目前全球處於低通脹和低利率，美國和歐元區面臨嚴峻的經濟挑戰，單憑央行並沒有應對的工具。

其中，德拉吉認為，歐元區有一些「日本化」的風險，但只要能徹底採取行動避開通縮，就絕不是定局。他警告歐央區各國政府，時間不是無限的，呼籲不要限制推出財政政策，應充分利用低利率帶來的機會。

耶倫則表示，認同美國已陷入長期經濟停滯，而且出現了一些壓低利率的結構性力量，包括人口老化和生產率下降，並暗示可能會存在一段時間。她對長期低利率引發的金融穩定風險表示擔憂，亦為美國缺乏應對這種情況的宏觀審慎工具感到遺憾。

聯儲局前主席伯南克亦表示，如果經濟下滑，當局應考慮推行負利率，以及進取的資產購買措施，才能有效振興經濟。

【10、2020年「十年新開始」 學識24招變人生贏家】

最後分享一下「2020年」！它不但是新一年的開始，更是「整數十年」的開端，可謂具有「雙重意義」。俗話有云：「十年人事幾番新」、「人生有幾多個十年！」那麼，面對「十年新開始」，應怎樣鋪路，使自己成為人生贏家？若閣下是20至30多歲，相信更重要。

有人說：「20到30歲，是一個人一生中『決定性的10年』，因為這10年，將取決你會成為怎麼樣的人，以及將會有一份怎麼樣的職業。故此，千萬不要虛度這『黃金10年』。」以下24項建議，不妨認真參考一下：

●1、寫下目標

那管有多少人反對，也千萬不要放棄追尋夢想！寫下你的目標和夢想，會迫使你認清自己。緊記善於天馬行空，寫下夢想的人，往往是出類拔萃的人。人生是「長途賽」，別太在意別人的看法，學業成績不是一切，有目標才能成就一生。

●2、停止自滿或妄自菲薄

所謂「初生之犢不畏虎」，很多人20出頭時，都有一種傲氣，又或者剛剛相反，早就抱有「求穩陣」心態。請不要驕傲，亦不要扮作「無欲無求」，應把握機會，盡力一試，例如有機會的話，試試創業，無論成敗，箇中得到的經驗是畢生受用。

●3、不要受「應該」困擾

在20至30多歲時，或會感到社會給你的壓力愈來愈大，但請緊記不要受「應該」所束縛，例如：應該要有樓、應該要有小孩、應該結婚、應該有穩定的工作。請把全部「應該」丟掉，做回自己才會快樂。

●4、勿被過去困擾

世界上有兩種人：一是活在過去；一是活在未來。活在過去的人，很喜歡說：「應該、如果...」例如以前「應該這樣」、「如果咁...」無論如何，向前看吧！

●5、多讀點書

香港有「強迫教育」，不少人最少會完成中學階段，完成大學課程的也不少，但畢業不等於可放下書包，因為踏入職場後，很多人才發現自己仍有很多事情是不懂的。事實上，不少知名的頂級富豪也喜愛閱讀，有研究指出，想在「黃金10年」跑出，要至少讀30本書。

●6、不複製他人生活

緊記每個人也不同，可以選擇學習榜樣，但不用刻意複製，要做的是虛心學習，再建立自己獨特的觀念。

●7、懂得示愛

不要過分相信「天意」，你不說，沒有人會明白你在想甚麼！不只是愛情，成功從來都是要爭取的，20多歲時不鼓起勇氣，難道30多歲時人家/機會仍在等你？

●8、注意健康

不少人過了40歲，都要花錢買健康！緊記每個人的新陳代謝都會在25歲左右見頂，之後身體就會慢慢衰退，不要輕視做運動、健康飲食的重要性。

●9、注意牙齒

年輕人，要注意牙齒已是「恒齒」了，稍有不慎就要出動「假牙」。有研究顯示，不少人在30多至40多歲時會受到牙痛之苦，就是因之前缺乏保護牙齒的意識。

●10、注意醫學資訊

健康是財富的火車頭，不論你是否讀醫，也要懂一些與藥物有關的知識，不要浪費金錢於「庸醫」身上。

●11、開始投資退休

20至30多歲時不懂得慳錢，不趁年輕學懂投資，將影響未來退休生活。須知道投資不是一開始就贏，需要趁年輕早作嘗試。

●12、關注新聞

很多人會說只是儲錢不能發達，年輕人要懂得投資「錢搵錢」，但首要是留意新聞，否則連股市大升大跌也不知原因。

●13、提問

有科學家指出，求知欲和好奇心能夠強化人際關係。年輕人是「一張白紙」，不恥下問、不怕出醜，才令你加速成長。

●14、練習冥想

不少研究指出，有規律的冥想對身體有幾項好處：加強集中力、改善心情、減少痛苦。研究發現，冥想會加速大腦新陳代謝，改善情緒控制。注意！睡不着不是冥想，「冥想」是坐在很安靜的地方，讓大腦思索。

●15、學習煮飯

在家吃飯，不僅健康，更可以為你省下一大筆錢。不要輕視「煮飯」這技能，尤其是20多歲是人生搏鬥期。

●16、參加聚會

在資訊爆炸的年代，講求團隊合作，不要閉門造車，多參加一些與自己想法相似的聚會，多主動聯繫。

●17、旅行

世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其20至30多歲時應有工作，財力上應能負擔。不妨列出10個你想去的地方，因未來年紀老了，或未來職位更高時，時間與精力就愈少。

●18、每周反省

懂得反省的人，才可改善自己，不妨每逢周末也問自己3個問題：

●有甚麼做得好？

●有甚麼做得不好？

●基於以上的答案，在未來一周需要怎樣改善？

●19、感謝失敗

年輕人，請記着「失敗乃成功之母」！沒有一位將軍是百戰百勝，勝敗乃兵家常事，你要做的是在失敗時吸取教訓，不要怕失敗，而是感謝失敗，再重新振作，緊記「自古成功在嘗試」。

●20、懂得感恩

年輕人，請記着人生是「長途賽」，人生多變，不要太執着，不要覺得別人要跟自己的觀點。怎樣才可放下執着？凡事感恩吧！活着就是精彩，不需要妒忌，亦不需要動怒。

●21、說「不」

要成功，不要讓自己成為「YES MAN」，要懂得對不符合自己價值觀的行為說「不」。

●22、不停諗概念

為了強化「思想肌肉」，試試每天至少寫出10個概念(idea)。要想成功，你需要不停地思考，每天寫出10個概念，一年就是3,650個。終有一天，你會發現讓自己成為成功人士的好概念！

●23、不要消極利用時間

不要把時間放在消極一面，例如一些你不喜歡的人，或令你不舒服的人。更重要的是，不要經常說自己「老」！不要想太多。

●24、停止找藉口

找藉口是阻礙成功的關卡。錯就是錯，不要讓自己養成推搪的習慣，久而久之，很難會成為服眾的領袖。請記住，要出類拔萃，不是靠成績好，而是承擔能力、責任心有多強！

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