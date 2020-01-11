中證監：需優化融資結構　加快建設高質量資本市場

中國證監會副主席閻慶民表示，目前中國金融體系呈現「貨幣多、資本少」的特徵，需要優化融資結構，提高金融體系對實體經濟的適配性。

另外，他指資本市場全面深化改革取得良好開局體現在五方面：一、設立科創板並試點註冊制順利落地；二、加強資本市場全面深化改革的頂層設計；三、大力推動上市公司提高質量；四、推動證券法修訂，加大法治供給；五、其他改革舉措有序推出。

不過，他提及與傳統銀行相比，中國證券基金機構市場競爭力仍然較弱，在國民經濟中發揮穩定性作用的能力待提升。權益類基金數量仍然較少，投資端中長期入市資金應該增加。

他認為，要加快建設高質量資本市場，包括以註冊制改革為契機，完善發行、上市、交易結算、退出等基礎制度；加強頂層設計，凝聚各方合力，持續推動上市公司質量提升；注重投融資平衡發展，推動更多中長期資金入市，促進行業機構增強財富管理能力；推動資本市場對外開放從要素流動型開放向制度型開放轉變；加強開放條件下風險防範能力和監管建設能力。

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