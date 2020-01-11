果粉注意！分析料Apple股價可再飆5成

蘋果公司(Apple Inc.)股價連日來多次破頂，著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster未有改變其大好友的看法，揚言該股還可再飆5成！

Munster認為，微軟、Google及Facebook的市盈率約為31至35倍，而Apple業務發展上的一致性足以媲美前述公司，如果將Apple的市盈率定為31倍，股價可見465美元，即較周五(10日)收市價310.33美元，有近50%的上升空間。他又預期，Apple於2020財年的每股收益將約為15美元，高過華爾街的預期。

Apple目前市盈率約為26.01倍，每股收益11.93美元。

事實上，Munster於去年12月底才預期Apple今年可實現350美元的基本估值，甚至於2021年某個時候可升至400美元水平。並預測今年該股將再次成為FAANG中表現最好的股票，所謂FAANG是指Facebook、亞馬遜、Netflix、Apple及Google母公司Alphabet這五隻股票。

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