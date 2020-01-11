中渝置地主席傳斥約21億港元購倫敦豪宅
2020年01月11日 15:25
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(Getty Images圖片)
財經媒體彭博報道，中渝置地(01224)主席張松橋的私人家族理財室發言人指，已購入位於英國武士橋(Knightsbridge)Rutland Gate 2-8a號物業。彭博指，是次成交價將刷新倫敦樓價最高紀錄。
雖然上述交易的相關條款尚未公布，彭博引述消息指，成交價為2.1億英鎊(約21億港元)，創倫敦最高樓價紀錄。對上的紀錄要追溯至約10年前，牛津郡一座鄉間別墅以1.4億英鎊易手。
據悉，該宮殿式住宅物業可俯瞰海德公園(Hyde Park)，該物業擁有多間議事廳、防彈窗、數部乘客電梯、一座游泳池、私人健康水療中心、健身室及地下停車場，涉及45個房間。現時尚知買方是否會將物業改建。
報道引述中渝發言人稱，根據項目附近Peninsula London項目的售價，改建價值或高達7億英鎊(約71億港元)。
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