中渝置地主席傳斥約21億港元購倫敦豪宅

雖然上述交易的相關條款尚未公布，彭博引述消息指，成交價為2.1億英鎊(約21億港元)，創倫敦最高樓價紀錄。對上的紀錄要追溯至約10年前，牛津郡一座鄉間別墅以1.4億英鎊易手。

據悉，該宮殿式住宅物業可俯瞰海德公園(Hyde Park)，該物業擁有多間議事廳、防彈窗、數部乘客電梯、一座游泳池、私人健康水療中心、健身室及地下停車場，涉及45個房間。現時尚知買方是否會將物業改建。

報道引述中渝發言人稱，根據項目附近Peninsula London項目的售價，改建價值或高達7億英鎊(約71億港元)。

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