區內家庭客斥1750萬買兩伙Wetland Seasons Park

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤揀樓率依然高企。該行買家出席率有8成，入市反應依然踴躍，當中有一半以上為首輪向隅客，不少新入票認購人士有意斥資1,000萬港元以上購入大單位，故A組銷情熱烈。A組時段該行有4組客人各購入兩伙。其中一組買家為區內家庭客，斥資共約1,750萬元購入1伙三房及1伙兩房單位。反映項目定價比同區二手低約一至兩成，發展商亦提供高成數按揭及多元化付款方法，成功吸引買家。相信周六公開發售單位可「一Q清枱」，旺勢為近兩個月少見。

他又指，1月市場氣氛好轉，主要是好消息增加，負面消息亦逐漸消除，市場信心增加，投資氣氛亦回升，買家紛紛於農曆新年前偷步入市，近周一、二手交投明顯轉旺。1月份樓市小陽春已出現，多個新盤亦部署開售。預計1月一手成交可錄1,500宗，較12月約500宗大增。料年三十晚至初四(1月24至28日)交投會轉靜，初五(29日)可復甦。

樓價方面，最新公布的CCL出現下跌，樓價趨勢反覆下調，反映二手開始減價，實屬好事，若減幅追貼新盤定價，二手成交量定必增加。本周末中原十大屋苑二手預約睇樓按周錄得近10%升幅， 買家入市意欲強勁，後市樂觀。

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