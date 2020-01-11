華為Mate X每月銷量達10萬部　進軍海外仍未有期

儘管近期手機市場的焦點都落在5G上，但去年令市場驚艷的摺叠式屏幕手機，廠商之間的爭逐仍未告一段落。內地媒體報道，華為日前公布其首款摺叠式屏幕手機Mate X，自從11月上市以來，每月銷售量達到10萬部。目前Mate X僅在內地發售，售價16,999元(人民幣，下同)。

此前，華為曾表示該摺叠式屏幕手機計劃在今年首季登陸歐洲，但至今仍未有進一步消息。由於華為被美國商務部封殺，令手機未能預載Google軟件及獲得更新，令華為難以在海外市場推出這款手機。

事實上，摺叠式屏幕手機售價高昂，華為如未能在歐洲及日本等地區推展，能否持續研發這類高價手機將成疑問。

相對而言，另一款市場矚目的摺叠式屏幕手機三星(Samsung) Galaxy Fold，在全球市場至今已售出約50萬部。

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