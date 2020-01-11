內地今年中後不再縮減新能源車補貼

內地媒體報道，中國工業和信息化部部長苗圩在一個論壇上指，內地由今年7月1日起，不會繼續縮減新能源車補貼。他又指，去年相關的支持政策雖然有退減，但全年的新能源車銷量仍超過120萬輛，其中，在去年11及12月的銷量，已回到調低補貼前的平均水平。

內地由2017年起逐步調降對新能源車的補貼，去年3月起更取消新能源車的地方補貼，而最高的國家補貼亦降至2.5萬元人民幣；而按原本計劃，相關的補貼更會在今年全面取消。內地分析指，補貼減少令新能源車行業出現洗牌，加上整體車市步入寒冬，令內地新能源車企經營更嚴峻。

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