全球金融業狂炒人　中美卻反勢道而行？

全球金融業近年炒人之聲不絕，尤其「百業之母」的銀行業，更經歷四年來最大規模的裁員潮，但中美兩國的金融業人手卻仍然反大勢而行有所增長。

外媒引述美國勞工部的最新數據指，2019年當地金融及保險業的職位就增加58,600個，639萬的歷史新高，升幅達0.9%，與之前兩年的增長相若。當中保險公司和相關工種是增長的主力，期內共增加了29,400個職位。

另方面，中國金融業亦同樣反全球趨勢，早前就有數據指，去年內地券商分析師人數更達到紀錄高位。

截至去年12月26日，中國證券業協會註冊的分析師人數增至3,225人，較2018年增長8%；這主要因為內地今年起取消外資壽險公司持股比例限制。隨着境外資金流入增加以及股票和債券發行增多，各類分析需求增加，內地決策者積極推動本地券商提高競爭力，為抗衡華爾街大行做好準備。

長江證券總裁劉元瑞指出，連規模較小的公司亦在擴大團隊。隨着自動化和被動型基金崛起，研究業務一直受到技術和市場需求變化的影響，但中國在上述範疇發展相較全球緩慢。

早前有外媒報道更指，自瑞銀、摩根大通及野村等外資券商可以控股形式經營內地業務後，中央更積極推動內地券商合併，打造規模能與華爾街大行匹敵的券商，實現中國證監會早前宣稱的「積極打造航母級頭部證券公司」，當中，中信證券或會是驅動行業整合的主角。

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