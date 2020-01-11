中美擬重啟常規化經濟對話

外國媒體引述一位不具名的美國官員稱，中美雙方此後將每半年舉行一次正式對話，以解決兩國爭端及商討改革事宜。報道指，美方將會以財長姆紐欽為主導，而中方則很大可能繼續派出國務院副總理劉鶴作牽頭人。

不過，此項每半年一次的對話，並不會將第二階段的貿易協定談判納入其中。換言之，第二階段的談判將會另作安排。

事實上，在奧巴馬總統主政的年代，中美兩國在2009年至2016年期間，曾設有「中美戰略與經濟對話」，但特朗普上場後，就取消了該類對話。是次雙方考慮將新的對話命名為「全面經濟對話」(Comprehensive Economic Dialogue)。

報道又指，兩國計劃在1月15日簽署第一階段貿易協議的同時，宣布重啟該常規化的對話。

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