陳鳳珠　恒指後市走勢料仍然向好

踏入2020年，大市走勢依然波動，受地緣政治局勢緊張影響，恒指曾跌穿28,000點關口。不過，人行於春節前實施全面降準，市場繼續憧憬人行將利用多項靈活的政策工具以維持市場的資金流動性，因此投資氣氛仍然向好，為港股帶來支持。另外，鑑於農曆新年前資金需求增加及新股市場氣氛理想，料港匯將繼續強勢，預期港股後市仍然樂觀。

中美將簽署首階段協議，投資者宜留意協議的內容。近日中國中央農村工作領導小組表示內地的三大主要食糧，小麥、玉米及大米的進口配額為全球配額，不會作個別調整。而發改委早前亦表示，2020年內地的糧食進口配額及分配與2019年相同，相信內地或不會特別增加從美國進口主糧的配額。因此宜留意內地會否加購美國的農產品，而雙方簽定的內容及未來的談判時間與相關議題或成為市場焦點。

另外，內地早前公布共有33個藥物品種入選第二批國家藥品集中採購名單，涉及高血壓、糖尿病、抗腫瘤及罕見病等，料短期內將會公布中選結果。預期內地將於今年4月用上第二批集中帶量採購的中選藥物，同時於全國同步實施。相信藥品帶量採購模式將持續引導藥價下降，甚至有部分未被納入國家醫保目錄的自費藥品亦加入「集採」，預期整體藥價有下調壓力，因此今年降價的藥物種類料會增加。在帶量採購及醫保目錄的影響下，藥價長遠將下調，而具研發能力的藥企將突顯競爭優勢。

近年內地積極提升人民生活水平與質素，除完善醫療保障外，亦着重學童的教育發展。內地教育部明確規定義務教育學校不可選用境外教材，高等學校、中等職業學校、普通高中中外合作辦學機構、經省級教育行政部門批准開設的普通高中境外課程項目，若境內教材未能滿足需要，則可選用境外教材。由於義務教育質素關乎兒童的健康成長，因此預期未來義務教育的政策相對會較多，以提升教學質素。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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