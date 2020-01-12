曜熊理財　香港基金今年跑輸大市

中美將於下周簽署第一階段經貿協議，對中國來說是好消息，但受影響已經流失的職位短期不會補回來，無論如何，中國未來主要目的是取消全部加徵關稅。美國對中國輸美商品單方面加徵關稅是中美經貿摩擦的起點，如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消。往後第二輪談判難度必大大提高，中美貿易戰對香港經濟不利影響仍存在。

美伊局勢緊張，儘管兩國之間的緊張局勢很有可能會持續下去，但料不會發生重大升級，因為雙方都無意進行更廣泛的軍事衝突。近期中東局勢引發全球關注，黃金和原油價格拉升，美股有所波動。

事件對中國短期直接影響有限，後續密切關注事態進展，長期化將影響原油供應，過去30年中東地區累計發生20餘宗危機事件，各類資產價格的長期走勢並未受到短期波動的影響。美國與伊朗的危機很少導致市場長期低迷。從歷史上看，美伊兩國以往發生衝突後的3個月內，標準普爾500指數平均上漲近3%，而6個月後的平均漲幅達到5.5%。

當前香港基金受內外交困，內部中國經濟不振，加上政治問題，基本因素不好，周邊地緣政治衝突本身對港股造成間接影響，中東局勢緊張下會帶來油價的持續上升。加上中國又傳出疫症，更會抑制股市上漲，預計第一季香港基金波動會加劇，跑輸環球大市。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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