陳樂怡　恒指有望挑戰28900點水平

中東地緣政治趨不明朗，一度困擾環球股市表現。不過，今年為美國總統大選年，料美國總統特朗普在需要爭取選民支持下，將不會令局勢失控。此外，從歷史上看，美伊危機很少造成股市長期低迷，加上目前兩國均表示無意開戰，料美伊關係對投資市場的影響將較為短暫。

另一方面，近日港匯走強，一度創近3年高位，或因受農曆新年季節性因素、避險情緒升溫及股票市場集資活動等影響，帶動港元需求。然而，港元拆息仍走低，而且南向資金亦持續錄得流入，反映資金流有利投資市場，料港股於整固後仍具上升潛力。

根據政府統計處數據，香港11月零售業銷貨價值按年減少23.6%，連跌10個月。雖然跌幅較10月份有所回落，但本地社會衝突仍然持續，而且近期在中國武漢出現不明原因肺炎，而香港亦有疑似個案，料將為旅遊及零售市度再度帶來衝擊，相關行業將面臨更大挑戰。事實上，目前內地不明肺炎疫情持續，加上臨近春運，若疫情出現進一步擴散，將為內地整體經濟增長、旅遊及消費等帶來負面影響，值得投資者關注。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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