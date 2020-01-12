葉尚志 國航目標10元
2020年01月12日 08:50
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(中新社圖片)
港股在本月3日盤中高見28,883點後，受到中東局勢的消息影響，借勢做出了漲後回整，但相信總體穩好狀態未有出現破壞，對後市可以維持正面積極看法態度。一方面，美伊的軍事衝突，對港股構成的直接影響不大，另一方面，內地經濟趨穩，相信這個才是近期支撐中港股市的最主要因素，是促使資金回流股市的動力。而事實上，港匯以及人民幣最近都走強，對市場信心也可以帶來支持提振。
中國國航(00753)近期受到國際油價波動的影響，股價因此出現回壓，但相信無損其低位回升修復的行情，建議可以關注趁低吸納的機會。一方面，中東局勢曾一度刺激國際油價上升，但在供需關係下，估計油價短期會有波動但難以出現持續上升。
此外，國航現時的估值吸引，預期市盈率不足10倍低於歷史平均值，在現時總體市況逐步轉好下，加上人民幣貶值壓力減退，京滬航線經濟艙全價票將於今年再次提價，都是有利估值修復的消息因素。建議可以在7.8港元以下吸納，止蝕於6.7元，目標看10元。
第一上海首席策略師葉尚志
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