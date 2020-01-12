葉尚志　國航目標10元

港股在本月3日盤中高見28,883點後，受到中東局勢的消息影響，借勢做出了漲後回整，但相信總體穩好狀態未有出現破壞，對後市可以維持正面積極看法態度。一方面，美伊的軍事衝突，對港股構成的直接影響不大，另一方面，內地經濟趨穩，相信這個才是近期支撐中港股市的最主要因素，是促使資金回流股市的動力。而事實上，港匯以及人民幣最近都走強，對市場信心也可以帶來支持提振。

此外，國航現時的估值吸引，預期市盈率不足10倍低於歷史平均值，在現時總體市況逐步轉好下，加上人民幣貶值壓力減退，京滬航線經濟艙全價票將於今年再次提價，都是有利估值修復的消息因素。建議可以在7.8港元以下吸納，止蝕於6.7元，目標看10元。

第一上海首席策略師葉尚志

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