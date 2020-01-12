鄭勤龍 趁低吸納中移作中線部署
2020年01月12日 09:00
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(中新社圖片)
從卦象顯示，中國移動(00941)的走勢正處於《風山漸》變《地風升》之中，在易經中「風」代表為進退，但亦為大利市三倍，今「漸」卦和「升」卦皆帶有風的元素，因此有利中移在2020年的表現。
「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形龐大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引伸為「止而進」。
「升」卦的本意亦有逐步成長之意，《序卦傳》曰：「聚而上者謂之升，故受之以升。」由於「漸」卦和「升」卦皆帶有穩步上揚之象，因此或可預示其股價或有望可在2020年漸進式地上升。
中移的股價由2019年3月高位84.78港元調整至12月3日低位58.3元，已回落約3成，股價目前相信已跌至相當合理的水平，息率逾4厘也屬吸引，近日其股價已重上50天移動平均線之上，屬利好信號，投資者不妨考慮趁低吸納作中線部署。
玄學金融家鄭勤龍
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