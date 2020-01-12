郭家耀　中鐵建股價前景樂觀

中國國家鐵路集團日前舉行工作會議，會上確立2020年主要工作目標，包括鐵路運輸安全保持穩定，國家鐵路完成旅客發送量38.5億人，貨物發送量36.5億噸。集團並將加快推動國鐵企業股份制改造和川藏鐵路重大項目建設取得積極進展；鞏固鐵路建設、運輸和定點扶貧成果，為實現國家脫貧攻堅目標多作貢獻；努力完成貨運增量行動目標，助力打贏藍天保衞戰；深入實施客運提質計劃和復興號品牌戰略。

會議又指出，2019年國鐵集團紮實推進鐵路工程建設，全國鐵路固定資產投資完成8,029億元人民幣(下同)，其中國家鐵路完成7,511億元；投產鐵路新線8,489公里，其中高鐵5,474公里。截至2019年底，全國鐵路營業里程達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。據報，今年全國鐵路固定資產投資完成目標維持於8,000億元，全面完成國家下達的鐵路投資任務，確保投產新線4,000公里以上，其中高鐵2,000公里。今年鐵路投資保持平穩，應有利相關基建股獲得穩定訂單。

預料中鐵建的第四季工程招標量將進一步加快，全年新簽合同金額將達1.9萬億元，相當於去年銷售收入的2.6倍，並將手頭訂單增至超過3萬億元的歷史新高水平。市場預料公司未來3年可維持雙位數字盈利增長，目前預測市盈率僅5倍，股價後市應可樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

－－－－－－