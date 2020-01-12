鄺紫珊　新興市場表現勢優於成熟市場

2020年全球經濟展望備受關注，預期今年美元匯率將會偏軟，及人民幣應不會出現去年大幅貶值的情況，而通脹也可能是需注意的議題。中美雙方有機會持續及保持良好的洽談，不排除之後再有其他階段的協議出現。

黃金價格突破近年高位，原材料期貨市場包括黃豆、玉米、小麥價格也似乎可望再衝上的舉動，故今年全球物價會否刺激通脹，仍有待觀察。另外，觀察中美貿易談判進程，中美雙方將於周三(15日)簽署第一階段協議，未來可能將會有第二或第三階段協議。

美國總統大選將於11月舉行，特朗普目標能夠連任，故他也要專注選舉戰；而今年也是中國規劃達成建設全面小康社會的最終年，故雙方都有任務要達成，預期中美將會好好談判。

觀察美元走勢，去年10月起美國聯儲局每月開始購買短債，當持續「印鈔」，貨幣愈來愈不值錢，預期今年美元匯率可能持續偏軟，而人民幣應該不會出現如同去年大幅貶值的情況。另外，今年也有機會緩步走向通脹，加上全球氣候趨於極端，原材料期貨市場價格很可能也會出現明顯變化及波動。

今年全球經濟將保持溫和增長，速度雖放緩但不至於衰退，因為預期全球政府將透過貨幣政策及財政政策以避免經濟走向衰退，預期上半年股市會延續去年的正向表現，但因下半年美國選舉與地緣政治等不確定因素，臨近選舉前後，資金有可能從美國湧入新興市場。

隨着各種不確定因素，有可能讓投資者轉向債券或保守型的資產；雖然美股現在估值偏高，但仍有投資機會，好像能源、金融、醫療服務行業等，估值仍相對偏低，故仍有投資機遇；而新興市場股市也是看好。

另外，全球氣候變遷對經濟帶來很大的挑戰及機遇，如再生能源、新能源等都可締造不錯的投資回報，可挑選受惠於氣候變遷因應政策的股份作長期的投資標的。

雖然未來地緣政治事件可能帶來的不穩定性，但寬鬆的貨幣政策仍為今年提供良好的投資環境，投資者可留意並尋找基本因素良好的市場和資產，作為長期投資目標，尤其是處於長期低利率的環境。

全球經濟軟着陸，新興市場表現會優於成熟市場。在各國維持低通脹，甚至有進一步減息的空間。隨着美國經濟已開始出現放緩迹象，資金會流入更高收益的新興市場，讓美元難以維持現在的強勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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