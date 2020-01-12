潘梓生　油價仍有下跌空間

美伊局勢一度極為緊張，刺激油價一度曾升至逾1年高位，不過極端緊張局勢過後，美國及伊朗各方的公開講話，令市場擔憂迅速回復平靜，油價則由高位極速滑落近10%。雖然坊間認為油價有望繼續上升，有些分析甚至認為伊朗若封鎖霍爾木茲海峽，油價更有機會衝上100美元，但筆者認為油價近期升勢已經完結。

首先，油價在美國未擊殺伊朗指揮官前，已升抵去年9月高位的阻力。去年9月由於沙特油田廣泛受到襲擊，市場基本已預期油供應會出現嚴重短缺，供求失衡狀況即將出現。觀乎現在雖然美伊出現衝突，惟油供應遠未受到影響，因此供求關係絕對比去年9月更為理想。油價出現急升，主要是市場擔憂美伊一旦開戰，中東絕對會陷入亂局，繼而才影響到原油供應。

伊朗反擊後聲稱擊殺80美軍，美國則聲稱無人傷亡，亦表示伊朗展現退讓迹象，各說各話令局勢大幅降溫，是世界局勢最好的結果，也因此未會令油供應出現大幅短缺。油價自去年年中至今在52至62美元之間整固，在美國頁岩油供應大幅增長，全球原油需求不再依賴中東供應的情況下，油價也難出現大升。再者，近日不論原油日曆價差，原油庫存變化，均反映原油需求有回落迹象，配合市場一面看升油價之際，相信油價將繼續下滑至58美元才見明顯支持。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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