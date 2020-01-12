【星期一．炒啲乜】中東局勢漸緩　港股「衝關」可期？

美股三大指數上周五(10日)一度再度破頂，道指突破二萬九大關，惟美國最新就業數據欠理想，三大股指最終自高位回落。

市場似乎已消化美伊緊張局勢的相關消息，本周焦點料落於中美周三(15日)將在白宮簽署首階段貿易協議之上。

此外，中國貿易及國內生產總值(GDP)等重磅經濟數據周內出爐，美股銀行股亦將陸續公布業績。港股方面，本周將有多隻新股上市，新股市場氣氛熾熱。想及早為投資做好備戰準備？不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議！

1、【陳樂怡 恒指有望挑戰28900點水平】

2、【曜熊理財 香港基金今年首季跑輸大市】

3、【鄭勤龍 趁低吸納中移作中線部署】

4、【潘梓生 油價仍有下跌空間】

5、【葉尚志 國航目標10元】

6、【郭家耀 中鐵建股價前景樂觀】

－－－－－－