港府重申經濟下行壓力大　就業情況料惡化

財政司司長陳茂波周日(12日)發表網誌提到，展望今年，香港經濟下行壓力巨大，未來數月就業情況料將惡化。政府正面對收入減少但支出增加的情況，即將完結的財政年度更將是15年來首次出現財政赤字。

有部分評論指政府財政儲備豐厚，有能力「大開水喉」。但他相信，市民不願意看見政府帳目持續地出現大規模「入不敷支」的情況，他又指，如何控制未來的財政赤字使其不致持續急升，關乎到市民和市場對政府財政穩健度的信心，以至港元匯率和金融體系的穩定，必須謹慎從事。

另外，他表示正密鑼緊鼓地進行有關財政預算案諮詢工作，相繼與不同的業界團體、專業界別、政黨、智庫及商會等代表會面，討論到不同行業、界別、以至社會整體正在面對的挑戰，亦交流對香港經濟及政府財政狀況的看法。

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