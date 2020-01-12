人行潘功勝：人民幣基本穩定　續實施穩健幣策

內地媒體報道，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，中國繼續實施穩健的貨幣政策，為促進經濟高質量發展，創造良好的貨幣金融環境。

他續稱，中國是全球主要經濟體中少數仍然實行常態化貨幣政策的國家，當局將堅持金融服務實體經濟根本要求，綜合考慮經濟增長、通脹預期、宏觀槓桿率和匯率穩定，保持靈活適度，加強逆周期調節，疏通政策傳導機制，提升貨幣政策效能，發揮好結構性工具引導作用，加大對重點領域和薄弱環節尤其小微企業、民營企業、製造業支持力度，服務經濟高質量發展。

他認為，去年外部環境複雜，全球經濟貿易增長放緩、國際金融市場波動加大，但人民幣匯率彈性增強、雙向波動，在合理均衡水平上保持了基本穩定。

近年外資流入中國債市和股市資金明顯增多，截至2019年11月底，境外投資者持有中國債券和上市股票餘額分別為3,248億美元和2,838億美元，較2016年底上升1.6倍和1.1倍。展望未來，潘氏相信，隨着中國金融市場對外開放步伐加快，境外資本進入中國金融市場仍具有較大的增長空間。

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