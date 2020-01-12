去年註冊香港公司逾138萬間　按年減少1.4%

公司註冊處周日(12日)發表統計數字，截至2019年年底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達1,380,185間，按年減少20,765間或1.48%。在2019年新成立的本地公司總數為124,741間，當中透過「註冊易」網站或「CR交表易」流動應用程式成立的新公司則有 47,486間。

向信託或公司服務提供者發牌方面，2019年該處共批出824個牌照，而截至2019年年底，有關牌照持牌人總數達6,839個。

2019年在香港設立營業地點並根據《公司條例》註冊的非香港公司共有2,000間，與2018年的1,193間比較，上升67.64%。截至2019年年底，註冊非香港公司的總數達12,494間，與一年前同期比較，升幅為12.96%。

在2019年交付該處登記的公司資產押記數目有20,221宗，較2018年的22,058宗減少8.33%；而交付登記的償付及解除財產押記通知書則由2018年的24,634份，減少至2019年的20,345份，跌幅為17.41%。

在2019年登記的公司招股章程共有198份，按年減少21.12%；交付該處登記的文件數目為3,340,912份，按年跌7.01%。

電子查冊服務方面，2019年的公眾查閱文件影像紀錄數目為5,141,520宗，與2018年的5,011,937宗比較，增幅為2.59%。

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