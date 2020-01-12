去年香港甲廈售價跌6%　金鐘挫近18%差絕各區

美聯工商舖資料研究部發表《商廈快訊》報告指出，2019年甲廈及乙廈售價分別下跌6.1%及5.7%。2019年商廈市場表現先穩後跌，下半年受到市況轉差影響，商廈租售價急跌，成交量也大幅下滑。連同逾億元公司轉讓買賣個案在內，去年全年商廈共錄962宗買賣，按年挫53.9%，創1996年有紀錄以來的新低，成交額僅466.9億港元，按年跌59.9%。

按區域劃分，去年多個商業核心區的租售價均「見紅」。當中，金鐘甲廈去年挫17.7%，最新平均呎價僅31,944元，是各區表現最差，重回2017年底水平；上環甲廈全年大挫16.7%，為全港第二差地區；反觀受惠高鐵通車效應的尖沙咀去年僅跌3%，東九龍更逆市升3.7%，表現較港島核心區好。

去年該兩區甲廈租金同樣跑輸整體甲廈的5.7%跌幅，金鐘及上環甲廈全年分別累跌14.6%及12.8%，分列全港跌幅首次名，租金重回2017年中水平。

展望2020年，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥認為，雖然市場仍會受本地政治事件及失業率上升等因素困擾，而內地肺炎事件及中東關係趨緊張，都會影響市場氣氛。但他指，中概股據報計劃回歸香港上市，對於香港繼續成為國際金融中心有重要幫助，並對寫字樓市場帶來支持。

他預料，今年甲廈租售價走勢將先跌後穩，當中售價全年只會跌約5%，租金料下跌約5至8%。

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