若英國經濟無改善 央行委員：將支持減息
2020年01月12日 14:10
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英倫銀行外觀。(Getty Images圖片)
外媒報道，英倫銀行(英國央行)貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛表示，如果英國在大選後經濟沒有改善迹象，他將在本月的會議上投票支持減息。
他稱，本月公布的經濟數據，將更清楚地說明大選後民眾的反應。他並指，確實需要看到英國經濟數據出現顯著改善，才有理由再等待一段時間才啟動減息。英國目前基準利率為0.75厘，央行將於1月30日公布議息結果。
弗利葛的言論，與央行行長卡尼及另一委員Silvana Tenreyro言論互相呼應。卡尼上周暗示，若英國經濟有持續疲弱迹象，央行可能會減息；Tenreyro則明言可能會在未來幾個月內支持減息。
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