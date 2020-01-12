本周金融市場大事特別多！由周二開始...
2020年01月12日 16:07
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踏入2020年後，金融市場可謂已過「蜜月期」，並即將迎接美國企業業績及中美重要經濟大事的一個星期，包括中美會簽署首階段貿易協議、中國公布去年第4季及全年經濟增長，以及美國公布通脹和零售數據。以下是香港時間：
【1月13日星期一】
無重大經濟數據公布
【1月14日星期二】
10：30至11：00中國公布去年12月進出口數據
21：30美國公布去年12月通脹
美國企業業績期開始
【1月15日星期三】
21：30美國公布去年12月生產者物價指數(PPI)
23：30美國公布每周原油庫存
【1月16日星期四】
00：30市傳中美簽署首階段貿易協議時間
21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、去年12月零售銷售
【1月17日星期五】
10：00中國公布去年第4季及全年經濟增長、去年12月及全年主要經濟數據
21：30美國公布去年12月新屋動工
22：15美國公布去年12月工業產出
23：00美國公布1月消費者信心指數初值、聯儲局重視的JOLTs職位空缺
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