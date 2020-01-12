本周金融市場大事特別多！由周二開始...

踏入2020年後，金融市場可謂已過「蜜月期」，並即將迎接美國企業業績及中美重要經濟大事的一個星期，包括中美會簽署首階段貿易協議、中國公布去年第4季及全年經濟增長，以及美國公布通脹和零售數據。以下是香港時間：

【1月13日星期一】

無重大經濟數據公布

【1月14日星期二】

10：30至11：00中國公布去年12月進出口數據

21：30美國公布去年12月通脹

美國企業業績期開始

【1月15日星期三】

21：30美國公布去年12月生產者物價指數(PPI)

23：30美國公布每周原油庫存

【1月16日星期四】

00：30市傳中美簽署首階段貿易協議時間

21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、去年12月零售銷售

【1月17日星期五】

10：00中國公布去年第4季及全年經濟增長、去年12月及全年主要經濟數據

21：30美國公布去年12月新屋動工

22：15美國公布去年12月工業產出

23：00美國公布1月消費者信心指數初值、聯儲局重視的JOLTs職位空缺

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