好友驚天預言！美股上升空間逾五成　標指目標5千點

外國傳媒報道，金融機構Putnam Investments首席股票投資官Shep Perkins估計，美股標指升至5,000點的時間可能會快過一般投資者的預期，快則3年，慢則5年。標指上周五(10日)收報3,265點，意味着仍有53%上升空間，盤中紀錄新高是3,274點。

他指出，目前美股市盈率與數十年的平均值相近，而且在長期債息跌至歷史新低下(即長期融資成本跌至最低)，有充分理由相信美股市盈率未到頂。舉例來說，2019年下半年標指股息率大致高於美國10年期債息，即股市仍較便宜，更幾乎是從未如此便宜。

他認為，Facebook、Google母公司Alphabet、思科、英特爾(Intel)，以及蘋果公司(Apple Inc.)等大型科技股目前價位並不太高；金融、能源、基本原料股等的估值更低於歷史平均值，該類股份約佔標指比重達20%，意味股市仍有力向上。

因此，他預期，如果企業盈利增長能隨着全球經濟增長回升，以及美元貶值步伐加快的話，可能會協助標指升至5,000點。如果經濟沒有衰退，最快3年達標；如果衰退來襲，特別是今年或明年，則可能要5年才升上5,000點關口。

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