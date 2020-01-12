全球經貿戰：中方指中美達協議是「新年好兆頭」

內地傳媒報道，中國外交部副部長樂玉成周六(11日)指出，中美達成首階段貿易協議是「新年的好兆頭」，希望新的一年，中美關係有新氣象，有利於兩國、有利於世界。

他指出，回顧過去一年，中美關係可得出多個啟示，首先是貿易戰解決不了問題，完全適得其反，對中美和世界經濟造成嚴重衝擊。去年世界經濟增長只有3%，是2008年以來最低，「貿易戰打亂了市場預期，打擊了人們信心，打傷了世界經濟，該叫停了」。

對於貿易戰令中美經濟將「脫鈎」或兩國可能爆發「新冷戰」的說法，他稱，在一個日益相互依賴和利益交融的世界，「脫鈎」、「新冷戰」將使各國多年的合作成果前功盡廢，世界將再次走向分裂、隔絕和對抗，後果不堪設想。

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