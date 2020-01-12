新界區連錄白居二成交　田景邨兩房180萬售

各區白居二入市。祥益胡志偉表示，屯門公屋田景邨田裕樓低層2室，實用面積443方呎，兩房間隔，今年6月份於未補價第二市場開價250萬元，惟新近以180萬元沽出，累積減價70萬元或28%，成交呎價4,063元。

此外，天水圍居屋也連錄成交。祥益黃肇雯指出，天頌苑C座中層2室，實用面積650方呎，獲白居二買家以493萬元購入，成交呎價7,585元。該物業早前推出時叫價538萬元，新成交價回落約45萬元或8.4%。

她續稱，同區天頌苑P座低層5室，實用面積539方呎，獲白居二買家以365萬元購入，成交呎價6,772元。物業原叫價400萬元，即減價約35萬元或8.75%。

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