2020「十年新開始」　白手興家富豪給予21個忠告

2020年「十年新開始」，雖然經濟大環境沒有突變，但人總要心存希望，尤其是年輕人，當你認為自己由「躇躊滿志」驟變「惆悵喪志」的時候，不妨參考一下「勵志成功大師」的至理名言吧！以下介紹兩位人物：

先介紹拿破侖·希爾(Napoleon Hill，1883-1970)，他是美國最偉大的勵志成功大師，創建的成功哲學和17項成功原則，以及他永遠如火如荼的熱情，鼓舞了無數人，被譽為「百萬富翁創造者」。他在1937年著作的《你想就有錢──思考致富的十三步階梯》(Think and Grow Rich)，深入地研究了逾500位白手興家的富翁特點。

還有《How Rich People Think》(《富人如何思考》)作者Steve Siebold，也是位白手興家的富翁，他把1,200位世界級富豪所有共同特點編製成書，非常具參考價值。

以下是21項「成功哲學」，不妨參考一下，尤其感到氣餒時！

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

【1、富人認為貧窮是萬惡之源】

不要再認為金錢是萬惡之源。成功大師的心得是：「如果覺得『富起來』會感到有點不好意思，是因為一般人很多時被洗腦，以為發達的人純粹是幸運或靠不誠實。不過，富人會知道金錢不是萬能、不能保證生活得開心，但它可令生活得更容易及讓人更享受生命。」

【2、富人認為自私是一種美德】

一般人會認為「自私」是一種罪惡。成功大師認為：「富人會嘗試令自己快樂，不會假扮要救世。試想想，如果你不能先照顧好自己，又怎能幫人？」

【3、富人有行動的心態】

一般大眾只有「中獎」的心態。成功大師說：「當你花大量時間等中六合彩或期望社會繁榮時，富人已着手解決問題。富人不喜歡等，喜歡動起來。」

【4、富人相信獲得特定知識】

當一般大眾在等待別人傳授知識的時候，成功大師提醒：「世界上很多頂尖人物的教育程度其實也不高，但他們絕不是文盲，取得或被加冕為博士學位的大有人在。他們之所以成功，是對特定知識有追求，例如目前的高端科技。」

【5、富人對未來有夢想】

當一般大眾緬懷過去時，成功大師提醒：「白手興家的富豪，大多成長於不愉快的童年，但他們都有夢想，不甘於現狀。正因有夢想，他們有清晰目標，並敢於向不明朗的未來打拚。」

【6、富人對金錢的想法具有邏輯】

當一般大眾帶着感性的目光去看金錢時，成功大師提醒：「世界一流的人視金錢為重要工具、當下的一種選項，他們會把握機會。」

【7、富人會跟隨熱誠而走】

當一般人為了錢而做他不願意做的工作時，成功大師說：「富人寧願追尋自己想做的事，並想盡辦法做好。」

【8、富人喜歡挑戰】

當一般人為了避免挫敗感而把目標訂得低一些時，成功大師指出：「富人無懼失敗，把目標訂得很高。」

【9、富人花其他人的錢】

當一般人覺得要自己搵錢時，成功大師提醒：「富人知道一個人的作用有限，知道怎樣藉用他人賺錢或投資。」

【10、富人知道市場是被情緒及貪婪驅動】

當一般人要理性及有策略去做事時，成功大師說：「富人早已洞悉金融市場充滿恐懼與貪婪，可以把握市場行情利用槓桿致富。」

【11、富人會教他的孩子如何致富】

當一般人教孩子怎樣在社會上生存時，成功大師點出：「富人會在孩子很年幼的時候，便向他們分析這個世界有甚麼、沒有甚麼，自小就培育小孩世界觀。」

【12、富人會尋找財富上的心靈平靜】

一般人通常都為錢感到緊張、煩惱，成功大師說：「富人會感到心靈上的平靜，因他們了解到金錢是必須的，不會抗拒找出搵更多錢的方法。」

【13、富人偏好教育多於娛樂】

當一般人覺得學習很痛苦、應及時行樂，成功大師提醒：「富人不會在意傳統教育，反而更重視離開校園後要持續進修。如果能到富人的家一趟，你會看到無數教人怎樣成功的書或其他特定知識；一般人的書大部分只是娛樂雜誌、旅遊、小說等。」

【14、富人只想身邊圍繞着類似想法的人】

當一般人覺得富人功利的時候，成功大師卻認為：「富人不會太在意別人的看法，不會因他人的評價而感到沮喪或興奮，他們只會與具有類似想法的人一起。」

【15、富人專注於賺錢】

當一般人專注儲錢的時候，成功大師點出：「富人會專注應該怎樣為創富而承擔風險，不會只顧儲蓄。只管儲蓄會令人錯失機會，富人即使面對流動現金出現少少問題，亦仍會集中注意在怎樣賺大錢上。」

【16、富人知道何時冒險】

當一般人經常怕辛辛苦苦搵的錢會冇晒、要令搵來的錢安全時，成功大師說：「富人會想着槓桿，因只要有充分計劃，合理的槓桿會助你賺更多的錢。」

【17、富人會在不確定性中尋找安穩】

當一般人仍在想「安舒區」時，成功大師卻說：「冇錯，很多人首要目標是尋求生理、心理、情緒上的安穩，但世上一流的思想家會知道賺取100萬元並不容易，尋求安穩只是一種破壞，他們會學習令自己在不確定的環境上保持心身上安穩。」

【18、富人期望錢可以變更多錢】

當一般人仍為錢掙扎時，成功大師提醒：「不要去聽甚麼人生就是為錢愁的消極言論。你要做的是：大諗頭，例如為何你不能有100萬、甚至更多？」

【19、富人渴望成功】

當一般人覺得「困擾」是負面詞語時，成功大師卻說：「富人願意被財富所困，他們將生意視作一場遊戲，並渴望勝出。」

【20、富人視金錢為朋友】

當一般大眾視金錢為敵人時，成功大師提醒：「如果你想有錢，首先別與錢為敵，要與錢成為朋友，凡是富人都會把錢視作朋友，慢慢培養關係及正面感覺。」

【21、富人知道可以完全擁有一切】

當一般大眾認為，只可以從家庭或致富中二選一時，成功大師提醒：「富人從不認為要犧牲家庭生活才能有錢。他們認為只要想要，絕對可以完全擁有一切，因你的心靈植根愛與豐裕，你的家人必定會支持到底。」

－－－－－－