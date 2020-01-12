Wetland Seasons Park第二期料農曆新年後推售

他又指出，為滿足向隅客的需求，集團已為項目第2期申請預售樓花同意書，有望於農曆新年後推售。第2期單位戶型與第1期相若，惟沒有提供洋房，共涉699伙。

新地代理總經理胡致遠表示，周六次輪銷售，以價單推售的單位售逾98%，共327伙，當中A組時段售出逾60伙。共6組買家購入2間單位，最大手成交為一組家庭客，購入2伙單位，涉及資金逾1,930萬元。

他又補充，次輪銷售的客源分布有約20%來自天水圍，約55%的客源來自荃灣、青衣、屯門及元朗。此外，九龍區及港島區各佔10%。售價最高的單位約1,580萬元，呎價17,377元，售價及呎價為項目第二高。

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