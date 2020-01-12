港銀新挑戰！虛擬銀行超高息搶客　從業員心態須變

外國傳媒報道，香港首家已開始試運的虛擬銀行──眾安銀行(ZA Bank)近日宣布，會為特選客戶提供高達6厘的存款利率，較傳統銀行的利率高超過3個百分點。雖然有不少分析相信，這可能是吸引新客戶的短暫招數，長遠很難維持，但明顯意味着香港銀行業競爭愈趨激烈。

眾安銀行是在上月開始試業，暫時為香港唯一一家已運作的虛擬銀行。據悉，在開業之初，該行給予最多4%特定客戶3個月定期存款利率高達6厘的優惠，最高存款額為20萬港元，其他一般帳戶為2厘。相比之下，傳統銀行的利率介乎1.9至2.3厘。

事實上，以網絡銀行而言，利率6厘絕對是吸引，因目前全球同行利率基本鮮有超過2厘，歐元區更是負利率。

分析指，虛擬銀行能進取地吸客，最主要原因是它們不涉及實體分行，可以將成本壓至很低水平。再者，目前香港人對網上銀行的熱衷程度仍不高，部分原因是信用卡及八達通卡已佔據了主要市場，令虛擬銀行在吸收新客上會遇到困難。

面對香港銀行業引入了新的競爭者，金融管理局副總裁阮國恒較早前指出，香港零售銀行每年盈利有至少一成增長，去年發出的8張虛擬銀行牌照，主要針對中小企及零售，資本規模有一定限制，同時亦需時建立客戶體驗，認為虛銀面世不會對傳統銀行造成很大衝擊。不過，銀行從業員未來或要考慮轉型，轉向研究客戶行為等發展。

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