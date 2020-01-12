美上周就業數據欠佳　為何預示中美次階段談判棘手？

美國上周五(10日)公布的去年12月非農就業數據遜市場預期，原來與中國有關？外國傳媒報道，去年12月美國製造業職位意外減少1.2萬個，單是鋼鐵業就佔9,500個，主因是中國政府補貼鋼鐵業。就此，業界呼籲美國總統特朗普必須正視！

美國上周五公布，去年12月非農業新增職位14.5萬個，低於市場預期增加16.4萬個。換言之，若製造業蓬勃，數據基本上能符合預期。

美國製造業聯盟主席Scott Paul表示，中國政府給予補貼令該國鋼鐵業具有不公平的競爭優勢，是接下來中美第二階段協議必須處理的問題。若無改變，接下來10年美國工廠的工人將難以過日子。

就此，「鷹派」白宮貿易顧問納瓦洛回應稱，特朗普政府深明此問題，將完全介入並徹底解決。他又指，美國的關稅政策很成功，若非開徵額外關稅，鋼鐵業將處在非常艱難的處境。

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