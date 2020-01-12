減價效應！十大屋苑周末10成交　按周飆逾2倍

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，較上周末3宗急升2.3倍，打破連續9周個位數交投量，創近10周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末元朗新盤熱銷，售出率高企，其餘新盤貨尾亦有承接，帶動樓市交投氣氛轉活，買家入市信心增強，加上二手業主見臨近農曆新年，叫價作出少少讓步，令買家有意趁趕過年前入市。

他續稱，二手交投量轉旺，而且港九新界成交分布平均，可見復甦全面，料短期二手交投將繼續活躍。

港島區方面，該行盧鏡豪表示，海怡半島周末打破靜局，連錄2宗成交，新近成交單位為海怡半島33座中層F室，實用面積686方呎，三房套房間隔，向東南，望內園景，剛以1,100萬元易手，實用呎價16,035元。原業主於1999年以355萬元買入，持貨21年帳面獲利745萬元，單位升值約2.1倍。

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