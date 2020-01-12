【劈價實錄】投資客2017年價沽　屯門「一字頭」有交易

踏入2020年，雖然二手住宅市場仍錄得零星的破頂價成交，但「劈價」依然是主題，令過去周末成交量終見「雙位數」。不過，部分成交呎價已回到2017年，未補價居屋單位更低見180萬元有交易。隨着經濟未見起色，預計農曆新年前後仍會以減價成交為主。

【減價效應 成交轉旺】

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，較上周末3宗急升2.3倍，打破連續9周個位數交投量，創近10周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末元朗新盤熱銷，售出率高企，其餘新盤貨尾亦有承接，帶動樓市交投氣氛轉活，買家入市信心增強，加上二手業主見臨近農曆新年，叫價作出少少讓步，令買家有意趁趕過年前入市。

他續稱，二手交投量轉旺，而且港九新界成交分布平均，可見復甦全面，料短期二手交投將繼續活躍。

【外籍投資者續撤資】

美聯吳惠斌指出，東涌東堤灣畔9座低層三房套加工人房單位，實用面積821方呎，去年8月放盤叫價1,200萬元，惟10月主動調整至1,100萬元，其後再多次下調叫價，新近以815萬元易手，成交僅呎價9,926元，創屋苑27個月(即2017年底)呎價新低。

據了解，原業主為韓國籍投資客，於2016年以約625萬元購入單位，是次易手帳面獲利190萬元。

事實上，上周亦有外籍業主撤資個案。土瓜灣港圖灣一個全海景單位，業主劈價170萬元，僅以980萬元沽出，低市價約14%，以實用面積602方呎計，呎價16,279元。代理指該屋苑成交一向不多，上述易手的低層B室，以兩房間隔，另設工人房，最初叫價1,150萬元放售。原業主為外國商人，因為近月局勢影響在香港的生意，故賣樓回流。他去年底曾以低市價水平沽出同項目另一個單位，剛再劈價沽貨，持貨6年僅帳賺48萬元，升值不足半成。

【屯門田景邨】

本地市場亦錄得減價成交。祥益胡志偉表示，屯門田景邨田裕樓低層2室，實用面積443方呎，兩房間隔，今年6月於未補價第二市場開價250萬元，惟新近以180萬元沽出，累積減價70萬元或28%，成交呎價4,063元。

【天水圍天頌苑】

此外，天水圍居屋也連錄成交。祥益黃肇雯指出，天頌苑C座中層2室，實用面積650方呎，獲白居二買家以493萬元購入，成交呎價7,585元。該物業早前放盤時叫價538萬元，新成交價回落約45萬元或8.4%。

她續稱，同區天頌苑P座低層5室，實用面積539方呎，獲白居二買家以365萬元購入，成交呎價6,772元。物業原叫價400萬元，即減價約35萬元或8.75%。

【鴨脷洲海怡半島】

香港置業梁永新表示，鴨脷洲海怡半島7座高層F室，實用面積742方呎，採三房連士多房間隔，望東南海景，新近獲首次置業的名區用家以1,320萬元購入，較原先叫價1,450萬元低約130萬元或約9%，成交呎價17,790元。

原業主於2009年以約585萬元購入上址，即持貨逾10年，帳面升值約735萬元或1.25倍。

【馬鞍山天宇海】

世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山天宇海3B座高層D室，實用面積723平方呎，三房兩廳間隔，座向西南望池景。單位原叫價1,050萬元，放盤3個月減價40萬元，減幅3.8%，獲買家以1,010萬元承接，實用呎價13,970元。

據了解，原業主於2013年2月購入上址，當時作價650萬元，持貨近7年至今沽售，帳面獲利360萬元，單位期內升值55%。

【將軍澳中心】

利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(A組)經理黃金欽表示，將軍澳中心10座中層H室，實用面積約545方呎，三房間隔，外望享開揚學校景觀。單位去年11月底叫價930萬元放售，於12月中減價至918萬元，再於12月尾減價至898萬元，日前終以870萬元交吉形式沽出，累積減價達60萬元或約6%，實用呎價約15,963元。

據了解，原業主於2015年8月以約756.8萬元購入，持貨約5年帳面獲利約113.2萬元，升值約15%。

【海怡半島】

中原盧鏡豪表示，海怡半島周末打破靜局，連錄2宗成交，新近成交單位為海怡半島33座中層F室，實用面積686方呎，三房套房間隔，向東南，望內園景，剛以1,100萬元易手，實用呎價16,035元。原業主於1999年以355萬元買入，持貨21年帳面獲利745萬元，單位升值約2.1倍。

【大圍名城】

此外，有市場消息透露，大圍名城1期3座高層戶，實用面積677方呎，屬三房間隔，傳以約1,000萬元易手，較數個月前的叫價約1,220萬元回落220萬元或18%，成交呎價僅約14,771元。據了解，目前市場同類型單位市值約1,150萬元，即上述成交較市價低逾一成。

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