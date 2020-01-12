內地去年處置不良貸2萬億人幣　更大力度撐小企

中國銀行保險監督管理委員會(中銀保監)公布，中國去年全年共處置不良貸款約2萬億元人民幣(下同)，商業銀行逾期90天以上貸款全部納入不良資產管理，同時承諾為小微私人企業提供更多信貸額度。

中銀保監稱，3年來影子銀行規模較歷史高位減少16萬億元，認為仍要大力拆除高風險的影子銀行業務，慎防信貸資金違規流入房地產行業。

與此同時，中國批准3家資產管理公司參與不良資產批量轉移工作。中銀保監表示，目標將小微企業的融資成本再降低0.5個百分點。該機構又指，5家大型銀行普惠型小微企業貸款增長超過55%，新發放普惠型小微企業貸款綜合融資成本下降超過1個百分點。

中國去年批准了51項外資銀行保險機構的籌建和開業申請，內地金融業機構總資產為45萬億美元。值得留意的是，由今年1月起，合資壽險公司的外資持股比例可達100%。

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