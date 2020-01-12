日本女性悲歌！未來貧窮率恐倍增　舒適退休變夢話

外國傳媒報道，隨着多年經濟不景氣、人口老化，以及出生率下降，使日本女性的就業參與率升至71%的高位，較10年前(即2010年)足足增加11個百分點。不過，就業增多並沒有明顯改善她們的財政狀況，無論是單身或已婚、全職或兼職的日本女性，依然面對着艱難的退休前景。

有調查顯示，年老的日本女性貧窮率將在未來40年倍增至25%。若是單身女性，貧窮率更有可能高達50%，主因是人口持續老化、出生率下降令其不能「養兒防老」。更甚的是，隨着老年人日益老壽，加上出生率下降，到了2055年，全國適齡工作人口預計將減少40%，屆時政府的養老系統負荷極重。

根據擁有36個發達國成員的經合組織(OCED)估計，日本女性所能賺到的錢僅及男性的73%，在人口結構陷入危機下，退休將更難，預期每對退休夫婦的生活費需額外再儲蓄18.5萬美元(約144萬港元)。另有獨立研究指出，日本女性將在她們死前的20年用光所有金錢。

根據日本官方數據顯示，超過2人的日本家庭平均每月生活成本約287,315日圓(約2萬港元)；目前有大約15.7%日本家庭生活在貧窮線下，每月僅約7,308港元。其中，逾40%兼職女性每年收入100萬日圓(約7萬港元)或以下。若是全職家庭主婦，其一生人的收入與全職打工女郎或40歲後由全職轉兼職的女性差距達2億日圓(約998萬港元)。換言之，除非嫁個有錢人，否則日本女性基本上不能是全職主婦。

再者，如果日本女性只靠兼職是難以退休，尤其是單親母親需每年收入最少300萬日圓(約21.5萬港元)來維持生活，這是兼職賺不到的。更重要的是，在日本這個重男輕女的國家，女性要成為「女強人」實屬不易。

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