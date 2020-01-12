別望冧市！華爾街看好國際股票會跑贏美股

外國傳媒報道，有不少美國華爾街分析人士認為，隨着中美貿易戰降溫，是全球經濟轉強的利好消息，將有利撇除美股以外的國際股票，尤其是歐股的表現。他們呼籲客戶將投資組合的比重加強在國際股票上。

數據顯示，自2010年起，美股標指已累升逾1.88倍，平均每年回報11.2%；相比之下，MSCI全球指數(美股除外)只累升50.5%，平均每年回報僅約4.2%，明顯跑輸。即使去年全球股市一同向上，國際股票仍然跑輸，全年累漲18.1%，低於標指的28%以上。再者，華爾街普遍相信，今年美元會回落，致使國際股市在匯兌上有升值空間。

因此，投資者不妨將焦點投放於能跑贏美股的市場上，尤其是歐股會受惠於中國經濟轉強。

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