經調整經營利潤為非公認會計準則財務計量，董事會認為當中消除了影響若干非經常性開支的影響，包括一次性上市開支及以股份為基礎的酬金開支，但不包括任何稅務影響。

董事會認為，截至2019年12月31日止年度的經調整經營利潤預期增長，主因是市場對公司產品(包括其新產品，例如獵聘測培、校園招聘，以及人事管理和外包服務)的接受度較高，令每名用戶的平均收入提高、銷售效率提升(即經常性收入比例較高令銷售獎金發放比例下降)，以及銷售及服務隊伍的平均規模保持穩定，令公司可實施嚴格的支出控制。

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