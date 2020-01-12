有才天下獵聘發盈喜
2020年01月12日 19:48
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有才天下獵聘(06100)發盈喜，預期截至2019年12月31日止12個月經調整經營利潤將按年增長約91.4至111.4%。
經調整經營利潤為非公認會計準則財務計量，董事會認為當中消除了影響若干非經常性開支的影響，包括一次性上市開支及以股份為基礎的酬金開支，但不包括任何稅務影響。
董事會認為，截至2019年12月31日止年度的經調整經營利潤預期增長，主因是市場對公司產品(包括其新產品，例如獵聘測培、校園招聘，以及人事管理和外包服務)的接受度較高，令每名用戶的平均收入提高、銷售效率提升(即經常性收入比例較高令銷售獎金發放比例下降)，以及銷售及服務隊伍的平均規模保持穩定，令公司可實施嚴格的支出控制。
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