新盤UPDATES：趁市旺　發展商積極部署過年銷售

新盤銷情熾熱，各大發展商積極部署在農曆新年前後推出發售。

●Wetland Seasons Park第二期料農曆新年後推售

他又指出，為滿足向隅客的需求，集團已為項目第2期申請預售樓花同意書，有望於農曆新年後推售。第2期單位戶型與第1期相若，惟沒有提供洋房，共涉699伙。

新地代理總經理胡致遠表示，周六次輪銷售，以價單推售的單位售逾98%，共327伙，當中A組時段售出逾60伙。共6組買家購入2間單位，最大手成交為一組家庭客，購入2伙單位，涉及資金逾1,930萬元。

他又補充，次輪銷售的客源分布有約20%來自天水圍，約55%的客源來自荃灣、青衣、屯門及元朗。此外，九龍區及港島區各佔10%。售價最高的單位約1,580萬元，呎價17,377元，售價及呎價為項目第二高。

●THE RICHMOND最快明天收票 料農曆新年前開售

該盤上周五公佈首張價單合共30伙，全屬開放式及一房戶，全數單位價單售價均低於1,000萬元，當中價單定價低於800萬元單位共有10伙；而折實平均呎價29,998元，當中3樓C室折實售價598.827萬元。

至於整批單位折實售價最高為898.938萬元，折實呎價介乎28,160至33,096元。

●長沙灣WEST PARK上載樓書 面積333呎起

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