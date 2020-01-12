美國經濟恐「日本化」！去年人口增長逾百年最少

美國經濟已是全球最強，惟依然不能提升生育，恐為全球長遠經濟埋下「炸彈」。外國傳媒報道，美國統計局公布，2019年全年人口僅增長0.48%，為1918年以來從未見過如此低迷，而且對長遠經濟趨勢帶來重要影響。

去年無論是新生美國嬰兒、新移民人數，以及處於「灰色地帶」的美國人口，皆有放緩迹象。其中，首兩項更歷史性地影響人口結構。由於2019年是2010年開始的「十年終結」，故總結過去10年，美國人口增長呆滯，可能是1790年有統計局以來，人口增長最慢的10年。

有分析估計，踏入2020年的「十年新開始」後，低出生率及死亡率增加將持續成為主要趨勢。這亦是經濟的「主角」，可預示着未來10年，美國經濟增長將繼續放慢，因適齡勞動人口只會「龜速」增長，而且會有更多二次大戰後嬰兒潮的人退休，人口老化將令經濟更不具活力。

因此，很多分析員估計，美國打後每年經濟僅增長2%左右，將明顯低於2008年金融海嘯前半世紀的平均3%增長。由於工人數量減少，政府的薪俸稅收入將隨之下降，令養老系統出現問題。

根據美國智囊機構「經濟創新集團」(Economic Innovation Group)去年發表的研究報告顯示，美國41%縣正出現人口減少，情況猶如日本，人口損失將不斷使樓市和市政府財政出現震盪，令房屋價值和地方稅收下降，從而不利於支付教育和基建費用。

報告估計，到了2037年，美國2/3縣相對1997年的成年適齡人口將下跌，儘管美國整體人口有增長。這種趨勢將令到美國郊區進入「人口惡性循環」，即年輕人愈來愈少，令教育或工作需求減弱，社區整體經濟狀況變差。

面對上述狀況，解決辦法其實很簡單，就是「放寬移民」，惟美國總統特朗普則對着幹，使2019年淨增移民挫至20萬人，按年大跌70%。

事實上，引入移民才是美國經濟的長遠增長良方，因由現時至2035年，美國必須增加移民，才能改善適齡人口結構。

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