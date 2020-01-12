亞洲最悲情國家？南韓75%年輕人想離開

於去年中在香港上演的一齣南韓電影《上流寄生族(Parasite)》，主要講述當地社會的貧窮陰暗面，在港上畫票房表現不俗，最近惹起外國財經專家評論，認為電影反映出南韓經濟結構凸顯了年輕人的苦況。

美國財經媒體彭博社專欄作家David Fickling撰文指出，若以貧富懸殊指標衡量，南韓其實是一個很不錯的國家，堅尼系數(Gini coefficient)幾乎是亞洲第一，即該國基本上是亞洲地區當中最不貧富懸殊，並好過加拿大、英國等先進經濟體，只有少數西歐國家能好過南韓。

再者，南韓首1%最有錢的人佔去全國收入約12.2%，與西歐相若，遠好過美國的20%。當地首1/5人口的收入是最後1/5人的5.3倍，不但優於美國的9.4倍，甚至好過澳洲及日本，並跟德國差不多。這在在反映當地貧富懸殊問題不太嚴重。

不過，上述數據是整體南韓人，該國在上世紀與香港同為「亞洲四小龍」之一的時候，經濟增長是雙位數，惟「好境」明顯已結束，使現在的南韓年輕人面對經濟呆滯，惟樓價高於美國紐約及日本東京，家庭債務佔國內生產總值(GDP)又高於日本及美國的困境，再加上生育率創下全球最低及勞動力惡化，形成經濟惡性循環，令多達75%的35歲以下年輕南韓人表示，想離開該國(下文備註)。

另外，南韓是老人貧窮率最高的國家之一，66歲以上老人有44%生活在貧窮線下，遠高於歐洲的13%。

因此，Fickling指出，如果《上流寄生族》的男主角狀況很糟糕的話，他們的孩子可能更糟糕。

【備註】

南韓女性政策研究院於去年12月15日公布的資料顯示，在19至34歲的年輕人當中，80%人認為南韓社會是「地獄」；35至59歲的成年一代則有64%人認為是「地獄」。該研究是對5,000名年齡介乎15至59歲國民進行調查後，按年齡和性別分析的結果。

75%南韓年輕人希望離開該國生活，成年一代亦有65%。其中，比例高達79.1%的年輕女性對此表示「肯定」。

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