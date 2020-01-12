好友驚了！美股已陷瘋狂　隨時進入混亂階段

外國傳媒報道，雖然美股過去數星期愈升愈有，但連「好友」也開始擔心升得太急了，而且出現泡沫迹象。

加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina警告，已可以肯定美股升浪已進行「亢奮」階段，並與之前幾次股市見頂前的徵兆差不多，包括2008年金融海嘯發生前的「終極升浪」。

其中一個是她最為重視的觀察指標是「期指市場」的倉位，因數據反映着大戶的交易動向，包括傳統退休基金、保險公司、互惠基金等典型大戶。目前數據顯示，他們的淨好倉倉位(即睇升)已見頂，預示股市再上空間十分有限，根據往績，回報只會有個位數，投資者不宜在此水平入市。

雖然她仍估計標指今年底目標3,460點，較上周五(10日)有大約6%上升空間，但股市絕非一帆風順，呼籲投資者必須準備好進入市況混亂的階段。

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