港股前瞻：中美本周簽協議　隨時出現「反高潮」

儘管中美將於本周正式簽訂首階段貿易協議，但恒生指數已經連升6周，累漲逾2,200點，加上美國上周五(10日)公布的就業數據遜預期，拖累美國道指上周五跌逾百點。有券商坦言，目前未知中美貿易協議詳細條款，慎防港股隨時出現「反高潮」。不過，富瑞資金流報告顯示，有資金從已發展市場回流新興市場，後市毋須太悲觀。

茂宸期貨第一副總裁丁世民表示，中美達成首階段貿易協議的利好消息，市場已反映，且中國正增購巴西大豆，令人質疑中國能否兌現每年採購逾400億美元美國農產品的承諾。再者，美國總統特朗普早前表示，第二階段貿易談判有可能在總統大選後才完成，不確定性因素將維持一段長時間。他認為，恒指本周接近見頂，不排除會出現「反高潮」，回落至28,000點水平，農曆新年前更會步入調整期，進一步下試27,000點。

他續說，港股近期強勢主要受惠美股做好。不過，市場預期美股主要成分股去年盈利將按年跌1%，其中重磅股蘋果公司(Apple Inc.)去年收入及毛利在無明顯增長的情況下，股價竟上漲逾八成，可見股價「升過龍」。因此，美企公布業績後，美股或借勢回落，港股屆時亦恐怕「凶多吉少」。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指出，若中方最終向美國承諾每年購買美國農產品數量，超過普遍預期的300億至500億美元，市場會擔心中國處於下風，第二階段貿易談判或遇上更大阻滯。不過，他認為，首階段貿易協議的條款對港股負面衝擊有限，就算設有關稅回復原狀的「反彈」條款，市場已有心理準備。隨着中國經濟有望回穩，維持恒指3個月目標料可見29,700點。相反，美股市盈率已達10年新高，美企盈利增長動力有放緩迹象，中資股或跑贏，繼續看好內房及5G概念股。

中投傲揚精選基金經理溫鋼城亦說，美國降低中國進口商品關稅稅率，有助節省貿易成本及讓投資者恢復信心。他料港股本周有力向上衝29,000點，有望連升7周，惟隨後將回調整固，支持位在28,000點。

事實上，資金有回流新興市場迹象。富瑞報告指出，截至上周三(8日)止一周，新興市場股票基金錄得19.75億美元淨流入，為連續11周錄得「新錢」，累積金額達248億美元(約1,938億港元)。中國股票基金單周亦錄得7.35億美元來自互惠基金及交易所買賣基金(ETF)資金的淨流入，連續9周合共淨流入87.18億美元。相反，其他歐、美股票基金期內均錄得淨流出。

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