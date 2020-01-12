別太早「收爐」！本周起或可發A股「新年財」

由於1月24日是年三十，A股當日已「收爐」，即由周一(1月13日)起，豬年A股僅剩餘9個交易日！往績顯示，別太早「收爐」，因這或許正是「發財」的機會。

數據顯示，自2009年以來，最近11年A股在農曆新年前後(臘月十八開始到正月十八)(即今年1月12日至2月11日)表現顯示，各主要指數大部分都呈現明顯升勢，當中只有2013年、2016年，以及2018年表現較差，其餘8年都普遍上升。

更甚的是，由於A股將於1月24日至30日休市，換句話說，周五(1月17日)將是A股於農曆新年前最後的5個交易日開始。據內地券商統計，過去18年，在農曆新年前5個交易日及後5個交易日，滬綜指上漲機會達90%，平均升幅約4%。若單計春節前5個交易日，上漲機會更大，高達93%；春節後5個交易日，上漲機會也達80%。

以2019年為例，滬綜指在農曆新年前累漲0.6%，在過年後更累升2.4%。

有分析員解釋，歷年春節前後A股明顯上漲，主因是資金較充裕，加上普遍打工仔都獲得花紅奬金，因而對風險偏好提升，大戶也在新一年部署入市，從而推高股市；另一邊廂，由於農曆新年後不久就是「兩會」，市場普遍憧憬有利好經濟政策出台，故先行炒作。

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