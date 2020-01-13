東方日報B3：港股強勢　慎防現「反高潮」

儘管中美本周正式簽訂首階段貿易協議，但恒指已連升6周，累漲逾2,200點，加上美國就業數據遜預期，拖累道指上周五跌逾百點。有券商坦言，目前未知貿易協議詳細條款，慎防港股隨時出現「反高潮」。惟富瑞資金流報告顯示，有資金從已發展市場回流新興市場，後市毋須太悲觀。

茂宸期貨第一副總裁丁世民指，中美達成首階段貿易協議的利好消息，市場已反映，且中國正增購巴西大豆，令人質疑中國能否兌現每年採購逾400億美元美國農產品的承諾。再者美國總統特朗普早前表示，第二階段貿易談判有可能在總統大選後才完成，不確定性因素將維持一段長時間。他認為，恒指本周接近見頂，不排除出現「反高潮」，回落至28,000點，農曆新年前更會步入調整期，下試27,000點。

他續說，港股強勢主要受惠美股做好，但市場預期美股主要成分股去年盈利將按年跌1%，其中重磅股蘋果公司(Apple Inc.)去年收入及毛利在無明顯增長的情況下，股價竟漲逾8成，可見股價「升過龍」。故美企公布業績後，美股或借勢回落，港股屆時亦恐怕「凶多吉少」。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指，若中方最終向美國承諾每年購買美國農產品數量，超過普遍預期的300億至500億美元，市場會擔心中國處於下風，第二階段貿易談判或遇上更大阻滯。他認為，首階段貿易協議的條款對港股負面衝擊有限，就算設有關稅回復原狀的「反彈」條款，市場已有心理準備。隨着中國經濟有望回穩，維持恒指三個月目標見29,700點。相反，美股市盈率達十年新高，美企盈利增長動力放緩，中資股或跑贏，繼續看好內房及5G概念股。

中投傲揚精選基金經理溫鋼城亦說，美國降低中國進口商品關稅稅率，有助節省貿易成本及讓投資者恢復信心。他料港股本周有力向上衝29,000點，有望連升7周，惟隨後將回調整固，支持位在28,000點。

事實上，資金有回流新興市場迹象。富瑞報告指出，截至上周三止一周，新興市場股票基金錄19.75億美元淨流入，連續11周錄「新錢」，累積金額248.51億美元(約1,938.37億港元)。中國股票基金單周錄7.35億美元來自互惠基金及交易所買賣基金(ETF)資金淨流入，連續9周共淨流入87.18億美元。相反，其他歐美股票基金期內均錄淨流出。

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