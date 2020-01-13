亞洲去年發行G3貨幣債3386億美元　今年勢再破頂

低息環境有助企業降低融資成本，2019年亞洲區(日本除外)的G3貨幣(美元、歐元，以及日圓)債券發行額達3,386億美元，創歷史新高，按年升逾兩成半。渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬預計，今年美息可望保持低企，全年相關債券發行總額將不會低於去年。

事實上，今年債市開局良好！他透露，上周有19間內地房企發行超過80億美元境外債券，從投資者人數、認購倍數，以及定價情況，均反映市場資金充裕。由於投資者偏好較長年期的固定收益回報，加上企業冀趁低息鎖定長期資金，料今年將有較多10年以上的長債發行。

嚴守敬認為，近月市場已逐步消化中美貿易戰的負面影響，企業及市場投資情緒轉趨正面，而且今年為美國總統大選年，料利率將持續於低位徘徊，可望提高企業發債意欲，直言是集資好時機。

去年中資企業的G3貨幣境外發債金額，佔亞洲區總額超過六成，為主要市場參與者。嚴守敬指，內地國企及央企多於3月份底公布最新年度報告，供投資者了解營運情況外，亦能減省企業發債審計工作，故報告出爐後的4月及5月份，一般為相關企業發債高峰。

至於去年內地債券違約情況惡化，嚴氏預計，今年違約規模或較過去數年增加，但認為去年內地整體債券違約比例仍低企。值得留意的是，去年低息環境亦吸引香港企業發債借「平錢」，港企去年全年債券發行額達170億美元，按年急升3.8倍。

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