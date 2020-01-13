【專家點評】御峰理財：買金還是買油好？

今個星期，由於美伊兩國緊張局勢升溫，雙方隨時加大軍事報復行動，刺激市場避險情緒，並帶動金價及油價單日分別上升3.7%及3.5%。但隨後由於美國總統特朗普表示無意對伊朗動武，令金價及油價雙雙回落。

可能很多讀者未必知道，商品市場其實在2019年的整體回報表現並不亮麗，彭博商品指數全年僅上升5.4%。當然其中表現較好的仍然是原油及黃金，分別上升22.7%及18.7%，但值得注意的是金價最近已經重上近七年高位，相反倫敦布倫特期油價格仍然遠低於2014年高位每桶98.9美元。那麼，現時中東地緣局勢仍然不明朗的情況下，如果真的需要將部分投資轉入避險資產，究竟是油還是黃金更好？原油價格又是否有更大的上升空間?

從過去經驗看，油價較黃金更受全球基本面供需變化所影響，因此如果油價要繼續上升，還看沙特阿拉伯或伊拉克的原油設施會否受到大規模襲擊，以及原油運輸會否因軍事行動而受影響或終斷。另外，相信投資者還記得去年九月沙特產油設施受破壞曾一度讓油價飆升15%，但其後由於復產較預期理想、加上沙特及其他產油國擁有超過每天200萬桶的備用產能，以及龐大的庫存，甚至可能動用戰略石油儲備等，這些都大大限制了油價因地緣政治風險而上升的空間。

故此，在今年全球經濟可能只是輕微復甦的背景下，除非美伊戰爭全面爆發並影響產油供應，避險情緒升溫未必能帶動油價持續上升至每桶75美元或更高。另外，根據高盛一份報告分析，最近現貸及遠期油價的變化，已大致反映出市場擔心未來3個月約有每天80萬桶的原油產能將受影響。

相反，美元貶值及通脹預期上升一向是支持金價向上的重要因素。金價與美元走勢往往呈現負相關關係，歷史上每當地緣政治事件變得愈來愈嚴重時，美國央行為了維持金融穩定及加強流動性而大量印鈔，最終將導致美元貶值，並令資金流向黃金及帶動金價上升。從歷史經驗看，黃金往往是更有效對沖地緣風險上升的避險資產。

最後，有投資者問到實金、黃金期貨合約及黃金基金，那一樣是更好的對沖工具？其實，他們都各有優點。相對上，實金較為安全，沒有太大的交易對手風險，但有存放成本及安全等考慮。而黃金期貨合約及黃金基金則可能需要面對交易對手風險或市場流動性風險等問題。另外，從回報上看，黃金基金與現貨金的過往表現可謂各有領先，但若以近年來說，黃金基金表現相對更好，而波幅亦較大。

御峰理財研究部

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