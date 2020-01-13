【股民熱話】港股頻現「抽水」 升浪已見頂？
2020年01月13日 08:00
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元月以來港股表現反覆，惟總算挺住了中東局勢緊張及中美貿易談判起落的衝擊，恒指現階段仍企在28,500點水平，表現算是比想像中強，主要是美股持續強勢，加上內地積極放水挺經濟，A股氣氛不差，種種因素令遊資繼續押注港股。
之不過，見到近期不少上市公司配股抽水，包括上周五(10日)單日傳來融創中國(01918)配股集資最多71.6億及藥明生物(02269)被母公司配售股份套現52億元，兩者涉資合共逾百億元，此前尚有富力地產(02777)配股集資逾37億元。
另亦見到上市公司高管作大額減持套現，較矚目的包括香港交易所(00388)行政總裁李小加減持港交所股份套現逾1.6億元，以及騰訊控股(00700)執行董事兼總裁劉熾平減持騰訊股份套現近2億元。總之，各方趁市況高企把握向市場伸手要錢的機會，考驗大市承接力之餘，亦令股民關注，呢浪港股係咪經已升得差唔多，所以班大孖沙都趕緊「抽水」！
還記得2018年首季尾傳來騰訊南非大股東大手減持騰訊股份套現逾700億元，當時港股尚處30,000點樓上，之後港股就不斷反覆下跌，同年10月見低位24,541點，至今港股都未曾重返2018年高位，顯見大孖沙喺股市提款的眼光和威力，尤其近期港股內內外外都甚多負面消息，但股市卻比預期硬淨，似是有鼓力量托住，也許就是有待各大企業完成「抽水」計劃，故股民不得不防。
走勢上，恒指現水平與29,000點關差距不足500點，短線叩此大關亦不足奇，但部分超買板塊還是沽貨收割為妙，若尚有中線持倉，亦可考慮開些淡倉對沖風險，以策萬全。
東方產經專欄作者 帥哥
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