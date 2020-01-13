【股民熱話】港股頻現「抽水」　升浪已見頂？

元月以來港股表現反覆，惟總算挺住了中東局勢緊張及中美貿易談判起落的衝擊，恒指現階段仍企在28,500點水平，表現算是比想像中強，主要是美股持續強勢，加上內地積極放水挺經濟，A股氣氛不差，種種因素令遊資繼續押注港股。

還記得2018年首季尾傳來騰訊南非大股東大手減持騰訊股份套現逾700億元，當時港股尚處30,000點樓上，之後港股就不斷反覆下跌，同年10月見低位24,541點，至今港股都未曾重返2018年高位，顯見大孖沙喺股市提款的眼光和威力，尤其近期港股內內外外都甚多負面消息，但股市卻比預期硬淨，似是有鼓力量托住，也許就是有待各大企業完成「抽水」計劃，故股民不得不防。

走勢上，恒指現水平與29,000點關差距不足500點，短線叩此大關亦不足奇，但部分超買板塊還是沽貨收割為妙，若尚有中線持倉，亦可考慮開些淡倉對沖風險，以策萬全。

東方產經專欄作者 帥哥

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