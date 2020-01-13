【市前重點睇】人民幣升至5個月高位　港匯續強

●美匯指數跌至97.41，離岸人民幣(CNH)升至5個月高位，曾見6.9104，港匯續企近3年高位，報7.7679，美元兌日圓報109.59，歐元高企1.1116，英鎊跌至1.3043。金價漲至1,558美元。布油失守65美元，紐油跌穿59美元。道指期貨上升。

●在美軍基地遭伊朗襲擊後，美國特朗普政府上周五(10日)對伊朗採取新的制裁行動，制裁目標為伊朗鋼鐵行業、8名伊朗高層官員及建築、製造業、紡織和採礦等其他經濟領域。

●美國總統特朗普的經濟顧問庫德洛表示，中美兩國仍將於周三(15日)簽署第一階段貿易協議，並將公布協議細節。至於第二階段談判很大程度上取決於第一階段協議的執行。

●就業遜色！美國上月非農職位僅增14.5萬，差過預期。平均時薪按年增長2.9%，創2018年以來最低。但失業率維持在半個世紀的低位3.5%。

●美國10年期國債孳息率跌3.49點子，報1.8196厘。

●港股ADR指數上周五收報28,640點，升1點。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,768點，升102點，高水130點，成交17,088張。

●紐約期金上周五收報每安士1,560.1美元，升5.8美元或0.4%，全周計累升約0.5%，連續3周錄得升幅。

●紐約期油上周五收報每桶59.04美元，跌0.52美元或0.87%，全周計累跌約6.4%，創自去年7月以來最大單周跌幅。

●菲律賓股票和外匯市場休市，因首都以南的塔爾火山噴發，政府在馬尼拉大都會的工作暫停。

●據報滙豐正啟動出售法國零售業務。

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