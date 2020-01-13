【專家點評】古勝：春節前內需股仲有得升？

過去一周，中東地區嘅緊張局勢，引發全球股市大幅波動，但特朗普口風暫不開火，加上中國證實派員今周赴美簽貿易協議，為股市帶來轉機。美股繼續強勢創新高，港股雖然落後，但恒指就重上28,600點水平，睇嚟喺農曆新年前，股民仲有時間逢高減持，發個新年財！

據上周中國居民消費價格指數(CPI)顯示，去年12月內地CPI按年升4.5%，仍然企喺近8年高位，不過稍低於市場預期嘅4.7%；而國內人最關心嘅豬肉價亦見回落，按月跌咗5.6%。雖然見唔到通脹可以喺短時間內急降，但冇進一步惡化，已非壞事。

展望本周，將會公布去年12月份嘅中國進出口數據、美國消費者物價指數及零售銷售數據。而周三更加係大日子，市面盛傳中美將會喺呢日簽署首階段貿易協議，究竟係咪可以如期簽訂，定係會遇到阻滯，具體條款對第二階段貿談有何啟示，都對環球資產價格產生重大影響。因此老古都係覺得小心為上，投資者不得不防撻Q嘅風險。

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